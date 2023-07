11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Sang Hoon, Bintang Drakor Longing for You

Ilustrasi poster drakor. Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Sang Hoon, bintang drama Korea Longing for You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Sang Hoon, bintang drama Korea Longing for You.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Jung Sang Hoon, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Jung Sang Hoon memiliki cerita yang menarik.

Usai membintangi drama Becoming Witch (2022), kini Jung Sang Hoon akan memerankan drakor berjudul Longing For You.

Drama ini rencananya akan tayang pada 26 Juli 2023.

Longing For You juga dibintangi aktris dan aktor lainnya yakni Na In Woo dan Kim Ji Eun.

Perlu diketahui, drama ini termasuk drama yang paling ditunggu-tunggu di bulan ini.

Pada drakor tersebut, Jung Sang Hoon akan berperan sebagai tokoh Bae Min Gyu.

Rekomendasi drakor terbaru Jung Sang Hoon

1. Becoming Witch (2022).

2. Again My Life (2022).

3. Cheat On Me If You Can (2020).

4. Birthcare Center (2020).

5. It's Okay to Not Be Okay (2020).