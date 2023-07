IFTA dan Cikwo Resto Bandar Lampung Ajak Mahasiswa MBKM Unila Promosikan Pariwisata Pesibar

Tribunlampung, Pesisir Barat- Kabupaten Pesisir Barat saat ini berhasil menarik perhatian dunia, salah satunya adalah pesona lautnya yang berhasil menjadi salah satu tempat surfing terbaik di dunia.

Selain potensi lautnya, ada banyak potensi lain yang dimiliki Pesisir Barat.

Salah satunya terletak di Pekon Way Sindi dan Way Sindi Hanuan yang terletak di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

Pekon Way Sindi sendiri telah ditetapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sebagai Desa Wisata Kampung Tapis.

Sedangkan Way Sindi Hanuan memiliki banyak potensi yang belum terekspos oleh masyarakat luas khususnya potensi alamnya.

Seperti, air terjun Way Detum, Gua Matu, dan Pantai Matu.

Kegiatan ini merupakan program IFTA yang didukung penuh oleh Cikwo Resto Bandar Lampung untuk mengangkat potensi wisata di Provinsi lampung.

Dalam program ini IFTA melibatkan penuh mahasiswa magang jurusan HI dalam upaya memperkenalkan Way Sindi dan Way Sindi Hanuan ke masyarakat luas.

Caranya, dengan menyelenggarakan sebuah Uji Destinasi yang dirangkum dalam acara bertajuk “Ija Mit Way Sindi Festiva 2023”.

Melalui acara ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat Pekon Way Sindi dan Way Sindi dapat dikenal lebih luas baik domestik maupun internasional.

“Ija Mit Way Sindi Festival” merupakan sebuah kreasi masyarakat Pekon Way Sindi dan Way Sindi Hanuan dalam upaya membangun pariwisata di desa mereka.

Event pentahelix ini merupakan hasil kolaborasi Masyarakat Desa, IFTA, Cikwo Resto Bandar Lampung serta Mahasiswa HI FISIP Universitas Lampung yang tergabung dalam program MBKM.

Sebelumnya FISIP Unila dan IFTA telah bersama-sama menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 4519/UN26.16/HK.01.03/2022 tanggal 28 Juli 2022, tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kegiatan ini menjadi peluang pariwisata ekonomi kreatif Pekon Way Sindi.