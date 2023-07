Rekomendasi Drama Korea Terbaru Choi Myung Gil, Pemain Drakor Durian's Affair

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Choi Myung Gil yang bisa ditonton pencinta drakor kini semakin banyak.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Choi Myung Gil, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Choi Myung Gil memiliki banyak cerita menarik di dalamnya.

Kini, dia kembali menghibur menunjukkan kemampuan berakting dengan tampil di drakor Durian's Affair.

Serial Durian's Affair merupakan kisah tentang dua wanita misterius yang terlibat dengan keluarga konglomerat Dan.

Dua wanita tersebut diketahui berasal dari masa lalu yang melakukan perjalanan waktu.

Pada drakor Durian's Affair, Choi Myung Gil berperan sebagai Baek Do Yi.

Di sana, dia beradu akting dengan Park Joo Mi dan masih banyak lagi.

Diketahui drama Durian's Affair tayang sejak 24 Juni 2023 di TV Chosun, setiap Sabtu dan Minggu.

Sambil menunggu episode selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Myung Gil.

1. Red Shoes (2021)

2. On The Verge Of Insanity (2021)

3. Men are Men (2020)

4. Gracious Revenge (2019)

5. Mother of Mine (2019)

6. Mysterious Personal Shopper (2018)

7. Entourage (2016)

8. You Are a Gift (2016)

9. Sweet Home, Sweet Honey (2015)

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)