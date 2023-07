Ingin Seperti Lucinta Luna, Nikita Mirzani Operasi Plastik ke Korea Selatan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Nikita Mirzani memilih untuk mengubah kelopak mata sama seperti Lucinta Luna.

Nikita Mirzani bahkan terbang ke Korea Selatan hanya untuk menjalani operasi plastik, sama seperti Lucinta Luna.

Artis kontroversial Nikita Mirzani menjalani operasi plastik di Korea Selatan demi mempercantik dirinya.

Lucinta Luna pun langsung bereaksi.

Lucinta Luna tak sabar melihat perubahan kelopak mata Nikita tersebut.

Hal ini dibocorkan langsung oleh Lucinta yang mengunggah tangkapan layar tengah video call dengan mantan istri Antonio Dedola tersebut.

"Beauty is yummy kan Nyaii, ketagihan dahh," tulis Lucinta Luna dikutip pada Minggu (02/07/2023).

Oleh karenanya, ia meminta ibu Lolly untuk segera pulang ke Indonesia.

"Emakk guehh nyai guchh wanita paling ditakuti di Indonesia wanita amazon get well soon yah makk."

"Cus pulang biar gue pengen tau pangling berubah muka elu nyai andeng andeng A kita jadi cewek biadab bareng ya nyaii," lanjutnya.

Lantas, Nikita pun membalas lagi postingan Lucinta itu.

Ia juga menyinggung soal film barunya yang akan tayang.

"Manjaaaah kan lunlun..."

"See you di film gue yah," balas Nikita Mirzani.

Pada insta story terbaru Nikita, ia menunjukkan bekas jahitan pada kelopak matanya itu.

(Tribunlampung.co.id)