Kerap Bolak-balik Masuk Rumah Sakit, Ruben Onsu Lakukan Ini Demi Jaga Kesehatan 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bolak-balik masuk rumah sakit, Ruben Onsu ternyata pilih lakukan ini demi jaga kesehatannya.

Ruben Onsu diketahui kerap bolak-balik masuk rumah sakit gegara penyakit yang dideritanya.

Lalu apa yang dilakukan Ruben Onsu demi jaga kesehatan?

Beberapa waktu lalu, sosok Ruben Onsu sempat jadi sorotan gegara penyakit yang dideritanya.

Seperti diketahui, Ruben Onsu mengidap penyakit langka yakni Empty Sella Syndrome serta terdapat bercak putih di bagian otaknya.

Penyakit yang diidap Ruben Onsu membuatnya kerap bolak-balik masuk rumah sakit.

Meski sempat bolak-balik masuk rumah sakit, kini kondisi Ruben Onsu sudah membaik dan sudah aktif bekerja serta tampil di televisi.

Dilansir dari Grid.ID, beberapa waktu lalu, adik Ruben Onsu yakni Jordi Onsu mengungkapkan bahwa dirinya selalu menanyakan kondisi sang kakak.

"Dicurhatin mah nggak ya, cuma sadar diri sebagai adik kita kan nggak punya orangtua lagi selalu menanyakan biasanya, bagaimana kondisinya, apa yang dirasakan, dan ada keluhan atau tidak, so far so good sejauh ini, perkembangannya baik," ungkap Jordi Onsu saat ditemui Grid.ID di kawasan Benhil, Jakarta Barat, Jumat (10/3/2023) dikutip dari Tribunnews.com.

Jordi Onsu mengaku khawatir dengan kondisi kesehatan Ruben Onsu.

Bahkan, Ruben Onsu selalu menyembunyikan rasa sakitnya dan selalu ingin tampil kuat di depan anak istrinya.

"Oia, pasti khawatirlah, kalau aku bilang sama Ko Ruben, Koko dia kan ingin selalu menjadi sosok ayah yang mungkin tidak mengenal letih di depan anak-anaknya, berupaya penuh di depan Ci Wenda, Thalia Thania, Betrand," ungkap Jordi Onsu.

Adik Ruben Onsu juga mengungkapkan bahwa dirinya yang menjadi tempat sang kakak menumpahkan keluh kesahnya yang selama ini disembunyikan dari keluarga,

"Aku pengen jadi tempat dia istirahat ketika ketemu, aku pengen jadi tempat dia bisa istirahat. Ketika ketemu aku bilang sama dia aku cuma bilang sama dia gitu, 'Ko, kalau Koko lagi capek enggak apa- apa bilang.