Polsek Blambangan Umpu Way Kanan Polda Lampung Ringkus Pencuri Tandan Sawit

Barang bukti buah sawit hasil curian di Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengamankan satu pelaku kasus pencurian ringan di areal perkebunan sawit Kampung Segara Mider, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

"Tersangka inisial AS (36) berdomisili di Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba, Selasa (4/7/2023).

Pelaku pencurian ini diamankan Senin (26/6/2023) pukul 09:00 WIB oleh petugas gabungan Tekab 308 Presisi Polsek Blambangan Umpu dan Polsek Bumi Agung.

"Tersangka tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, bebernya.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti berupa 36 tandan buah sawit, 1 bilah egrek dengan panjang sekitar 8 meter, 1 motor Honda Revo warna hitam dan 1 obrok dibawa ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Jika terbukti bersalah yang bersangkutan dapat dikenai pasal 364 KUHP,“ ungkap kapolsek.

Kronologi kejadian pencurian pada Minggu (25/6/2023) pukul 17.30 WIB saat Suloso melakukan pemeriksaan atau pengecekan areal perkebunan kelapa sawit miliknya yang berada di Kampung Segara Mider.

Setelah Suloso melakukan pemeriksaan, diketahui sebanyak 36 tandan buah sawitnya hilang dengan berat sekira 410 kilogram.

Pencurian tersebut diduga dilakukan pelaku dengan cara mengambil tandan buah sawit yang masih berada di batang pohon sawit menggunakan egrek dari besi.

Lalun hasil curian diangkut pelaku menggunakan sepeda motor.

Atas kejadian itu, korban melaporkannya ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Tribunlampung.co.id)