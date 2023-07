Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Seon Ho, Diincar Main di Can This Love be Interpreted

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Kim Seon Ho diincar untuk bermain drakor Can This Love be Interpreted. Berikut deretan rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho, pencinta drama bisa mengetahui drama apa saja yang dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho juga memiliki cerita yang menarik untuk disimak.

Terbaru, Kim Seon Ho diincar untuk bermain di drama komedi romantis berjudul Can This Love be Interpreted.

Diketahui, serial ini ditulis oleh Hong Sisters (Hong Jung Eun and Hong Mi Ran), yang terkenal dengan serial populer seperti Alchemy of Souls, Hotel del Luna, A Korean Odyssey, The Master's Sun, My Girlfriend Is a Gumiho, You're Beautiful, and The Greatest Love, dan masih banyak lagi.

Drakor Can This Love be Interpreted bercerita tentang kisah cinta penerjemah bahasa dengan seorang wanita. Mereka mengekspresikan cinta dengan cara yang bertolak belakang dan akhirnya sering membuat kesalahpahaman.

Saat keduanya saling mencoba memahami, kisah mereka justru berubah menjadi kisah penuh komedi.

Pada serial tersebut, Kim Seon Ho diincar untuk bermain sebagai pemeran utama, yakni Joo Ho Jin.

Karena kepandaiannya dalam berbahasa Inggris, Spanyol, dan Jepang, Kim Seon Ho dilirik untuk memerankan sang penerjemah bahasa yang terkenal tersebut.

Jika dia menerima tawaran tersebut, dia akan beradu akting dengan Han So Hee.

Pasalnya, aktris cantik Han So Hee juga diincar menjadi pemeran dalam serial tersebut.

Namun sama seperti Kim Seon Ho, keputusan juga belum dibuat oleh Han So Hee.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho lainnya.

1. Hometown Cha-Cha-Cha (2021).