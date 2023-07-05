Drakor Terbaru

9 Rekomendasi Drama Korea Gong Myung, Pemeran Drakor Plaza Wars

Rekomendasi drama Korea terbaru milik  Gong Myung memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Reny Fitriani
zoom-inlihat foto 9 Rekomendasi Drama Korea Gong Myung, Pemeran Drakor Plaza Wars
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktor Gong Myung pemain drakor Plaza Wars.  

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktor Gong Myung pemain drakor Plaza Wars. 

Rekomendasi drama Korea terbaru milik  Gong Myung memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Gong Myung punya cerita yang menarik.

Usai membintangi drama Lovers of the Red Sky (2021), kini Gong Myung akan membintangu drakor Plaza Wars bersama  So Ji Sub.

Drakor Plaza Wars ini merupakan adaptasi webtoon.

Sementara, drama ini diketahui bergenre aksi dan misteri.

Gong Myung ikut andil pada drakor terbaru Plaza Wars.

Rekomendasi drama dibintangi Gong Myung

1. Lovers of the Red Sky (2021).

2. Be Melodramatic (2019).

3. Feel Good To Die (2018).

4.  Revolutionary Love (2017).

5. The Bride of Habaek (2017).

6. Drinking Solo (2016).

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Sumber: Tribun Lampung
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