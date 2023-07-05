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9 Rekomendasi Drama Korea Gong Myung, Pemeran Drakor Plaza Wars
Rekomendasi drama Korea terbaru milik Gong Myung memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktor Gong Myung pemain drakor Plaza Wars.
Rekomendasi drama Korea terbaru milik Gong Myung memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.
Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Gong Myung punya cerita yang menarik.
Usai membintangi drama Lovers of the Red Sky (2021), kini Gong Myung akan membintangu drakor Plaza Wars bersama So Ji Sub.
Drakor Plaza Wars ini merupakan adaptasi webtoon.
Sementara, drama ini diketahui bergenre aksi dan misteri.
Gong Myung ikut andil pada drakor terbaru Plaza Wars.
Rekomendasi drama dibintangi Gong Myung
1. Lovers of the Red Sky (2021).
2. Be Melodramatic (2019).
3. Feel Good To Die (2018).
4. Revolutionary Love (2017).
5. The Bride of Habaek (2017).
6. Drinking Solo (2016).
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