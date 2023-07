Mawar AFI Curhat Perjuangan Hidupi Anak-anaknya sebagai Single Parent 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Mawar AFI curhat perjuangannya dalam menghidupi anak-anaknya sebagai single parent.

Seperti diketahui Mawar AFI dan mantan suaminya, Steno Ricardo berpisah secara tidak baik-baik.

Keduanya mengakhiri biduk rumah tangga usai Mawar membongkar perselingkuhan suami dengan mantan ART yang bekerja di kediamannya.

Beruntung hak asuk anak jatuh ke tangan Mawar AFI dan menjadikannya sebagai single parent.

Walaupun tak pernah menampakkan kesedihan di depan anaknya, rupanya selalu ada momen anak-anaknya memergoki Mawar yang sedang menangis.

"Aku tuh sering bisa tiba-tiba dalam keadaan sendiri, nahan air mata yang aku enggak mau kasih lihat ke anak-anak," kata Mawar dikutip dari Grid.id dari YouTube Pagi Pagi Ambyar Trans tv.

"Tapi kadang-kadang kecolongan aja. Anakku suka kepo naik ke kamar," imbuhnya sambil berusaha tersenyum.

Karena sering melihat Mawar diam-diam menangis, membuat anak-anaknya akhirnya melontarkan pertanyaan pada Mawar.

"Mereka sering tanya 'Mami are you okay?'" ujar Mawar.

"Mungkin dia ngelihat maminya dikit-dikit pergi," lanjutnya.

Atas kekhawatiran anak-anaknya itu Mawar kemudian memberikan pesan.

"Mami itu baik-baik aja. Mami lakuin ini semua karena Mami pengin hidup kalian enak, hidup kalian layak," ujar Mawar.

"Dari awal Mami punya kalian, Mami punya pikiran hidup anak-anak enggak boleh turun level, kalau tidak bisa naik, setidaknya statis," imbuh Mawar.

Melanjutkan pesannya, Mawar mengatakan bahwa dia rela melakukan apapun agar ketiga anaknya bisa hidup layak.

"Jadi apapun Mami akan lakuin, tapi jangan khawatir Mami akan lakuin tetap di jalan Tuhan dengan uang yang halal, Mami enggak kenapa-kenapa," tuturnya.

Sebelumnya, Mawar menceritakan tentang bagaimana mantan suaminya sering beralasan saat Mawar meminta bantuan biaya.

Padahal dari pengadilan telah menetapkan Steno untuk membiayai ketiga anaknya sebesar Rp 9 juta per bulan.

"Pengadilan ngetoknya seperempatnya, Rp 9 juta untuk tiga anak. Itu pun belum terlaksana sampai sekarang," tutur Mawar masih berusaha tetap tersenyum.

(Tribunlampung.co.id/Grid.id)