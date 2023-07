Nathalie Holscher Curhat Bayar Rumah Sakit Adzam Seorang Diri 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Nathalie Holscher kembali curhat bayar biaya rumah sakit sendiri usai Adzam masuk IGD gegara step sampai mulut berbusa.

Belakangan ini, sosok Nathalie Holscher tengah ramai diperbincangkan.

Hal ini lantaran putra Nathalie Holscher yakni Adzam baru saja masuk IGD gegara step sampai mulut berbusa.

Seperti diberitakan sebelumnya, sosok yang diduga Sule tersebut awalnya menanyakan nomor kamar tempat Adzam dirawat.

Nathalie Holscher lantas mengabarkan jika saat itu dirinya dan Adzam masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sehingga belum mendapat kamar rawat inap.'

"Masih di IGD ini Kang, belum masuk kamar," jawab Nathalie.

Sosok tersebut meminta Nathalie untuk mengabarkannya soal nomor kamar Adzam dirawat.

"Oh ok ti mandi dulu gw, ti kabarin no kamar nya ya," balasnya.

Namun yang bikin kecewa, Sule justru hendak mengerjakan endorse dahulu.

Ia menjanjikan untuk ke rumah sakit setelah solat Jumat.

"Tar gw ngerjain dulu endorse, abis jumatan paling gw ke rs," ujar pria tersebut.

"Siap Kang," jawab Nathalie.

Sontak reaksi Sule membuat Nathalie sangat kecewa lantaran menganggap tak memprioritaskan Adzam yang sakit.

"Astagfirullah !! Ngerjain endorse dlu dan habis jum'atan .. (perasaan gak pernah tuh liat dia jumatan selama bareng2)," tulis Nathalie pada keterangan.