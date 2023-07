Sinopsis Drama Korea Terbaru Dotgabi, Kisah Wanita Jelek dan jadi Nakal Malam Hari

Sinopsis drama Korea terbaru Dotgabi yang dibintangi Han So Hee berperan jadi wanita jelek dan nakal.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sinopsis drama Korea terbaru Dotgabi yang bercerita sosok wanita berbeda.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Dotgabi, pencinta drakor bisa tahu pemeran utamanya yakni Han So Hee.

Dalam sinopisis drama Korea terbaru Dotgabi, Han So Hee jadi wanita jelek dan berubah cantik saat malam hari.

Setelah membintangi drama Soundtrack #1 (2022), Han So Hee bakal membintangi drakor terbaru berjudul Dotgabi.

Drama ini merupakan garapan sutradara drakor Queenmaker yaitu Oh Jin Suk.

Oh Jin Suk juga menulis drama River Where the Moon Rises Han Ji Hoon.

Juga diketahui wanita yang kerap digosipkan dekat dengan Song Kang ini, tengah syuting drama sejarah Gyeongseong Creature bersama Park Seo Joon.

Aktris ini telah aktif dalam berbagai proyek sejak dia menjadi terkenal setelah K-drama hit The World of the Married.

Lantas seperti apa sinopsis drakor terbaru Dotgabi?

Dotgabi akan menceritakan kisah seorang wanita dengan dua wajah.

Ia menjadi seorang gadis nakal dan berwajah jelek di siang hari.

Sementara di malam hari penampilannya berbeda.

Dirinya berubah menjadi wanita cantik di malam hari.

Rekomendasi drama Korea Han So Hee