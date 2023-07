12 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Chul Ki, Ada Drakor Longing for You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Kim Chul Ki.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kim Chul Ki, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Chul Ki menyimpan banyak cerita yang menarik dan genre yang beragam.

Terbaru, Kim Chul Ki dilaporkan akan membintangi drama misteri Longing for You.

WS Entertainment sebagai pihak agensi juga telah mengonfirmasi hal tersebut.

Mereka menyebut Kim Chul Ki bakal hadir di dalam drama ENA yang berjudul Longing for You.

Selain itu, pihak agensi juga mengatakan bahwa artisnya itu akan memerankan tokoh yang cukup menantang.

Longing For You mengangkat cerita tentang seorang detektif yang mencari pelaku pembunuhan sekaligus mengungkap kebenaran di balik rahasia besar keluarganya.

Upcoming drama ini akan disutradarai oleh Han Cheol Soo dan Kim Yong Mi.

Sementara itu, skenarionya akan ditulis oleh Kwon Min Soo.

Drama Longing For You akan dibintangi oleh Na In Woo, Kim Ji Eun, Kwon Yool, Bae Jong Ok, Lee Kyu Han, Jung Sang Hoon, dan masih banyak lagi.

Kim Chul Ki sendiri akan berperan sebagai Jung Woo No.

Dia merupakan seorang sekretaris dari Jinjin Group. Sebelumnya dia adalah agen antiteroris di Badan Intelijen Nasional di luar negeri.

Karakternya sebagai seorang sekretaris itu akan membuat Kim Chul Ki berusaha sekuat tenaga untuk melindungi direktur Rumah Sakit Jinjin dan pemilik Jinjin Group.