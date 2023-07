Harga Cabai Rawit di Mesuji Lampung Naik Jadi Rp 50 Ribu per Kg

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Usai Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kabupaten Mesuji, Lampung, mengalami kenaikan harga menjadi Rp 45 -50 ribu per kilogram.

Kenaikan harga cabai rawit tersebut dibenarkan oleh Plt Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Pemkab Mesuji Iwan Julisman.

"Jika melihat data yang kami himpun pada awal Bulan Juli 2023 sedikit mengalami kenaikan harga dari bulan sebelumnya yang jatuh pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah," ujarnya, Jumat (7/7/2023).

Menurutnya, harga cabai rawit di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Mesuji saat ini mencapai Rp 45-50 ribu per kilogram.

Sedangkan pada bulan sebelumnya atau tepat pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga cabai rawit di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Mesuji mencapai Rp 40 ribu per kilogram.

Artinya, kata dia usai perayaan Hari Raya Idul Adha terjadi peningkatan harga cabai rawit.

Di sisi lainya, pedagang sayur yang ada di Pasar Berasan Makmur Butet mengaku jika harga cabai rawit yang dijualnya saat ini cukup bervariasi.

"Harganya bervariasi ada yang Rp 45 ribu per kilogram, ada juga yang Rp 43 ribu dan Rp 38 ribu per kilogramnya," sebutnya.

Selain itu, ibu rumah tangga di Desa Simpang Mesuji Rini juga mengaku jika harga cabai rawit mengalami kenaikan harga.

"Baru Siang ini beli harganya sudah Rp 48 ribu per kilogram mas," ucapnya.

Lebih lanjut, berdasarkan perbandingan data harga komoditi dan sembako dari Bagian Ekonomi (Ekbang) Setakab Mesuji sebagai berikut.

Harga cabai rawit per 3 Juli 2023 di Pasar Brabasan mencapai Rp 45 ribu per kilogram.

Kemudian di Pasar KTM Rp 50 ribu per kilogram, Pasar Simpang Pematang Rp 45 ribu per kilogram, Pasar Panca Warna Rp 45 ribu per kilogram dan Pasar Panggung Jaya Rp 45 ribu per kilogram.

Untuk cabai keriting merah sendiri diangka Rp 30-40 ribu per kilogram.

Cabai keriting hijau diangka Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram nya.

Sedangkan harga cabai pada 29 Juni 2023 angkanya sendiri untuk cabai rawit hijau di Pasar Brabasan mencapai Rp 40 ribu per kilogram.

Pasar KTM harga cabai rawit Rp 40 ribu per kilogram, Pasar Simpang Pematang Rp 40 ribu per kilogram, Pasar Panca Warna Rp 33 ribu per kilogram dan Pasar Panggung Jaya Rp 30 ribu per kilogram.

(Tribunlampung.co.id /M Rangga Yusuf)