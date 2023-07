Anak Keluarga Mampu Kena Stunting, Dinas Kesehatan Lampung Sebut Angka Stunting Terus Turun

Tribunlampung.co.id - Anak dengan kondisi stunting masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia termasuk Lampung. Presiden Joko Widodo sendiri memberikan perhatian serius atas persoalan ini.

Tribun Lampung melakukan penelusuran untuk mengetahui gambaran kondisi anak stunting. Terdapat 3 dari 20 anak balita stunting yang berhasil dipantau di Kabupaten Pesawaran yakni AF, PD, dan AD. Tribun juga mewawancarai orang tua dari 3 balita dengan stunting tersebut.

Berdasarkan pantauan, kasus stunting tidak melulu terjadi akibat faktor kemiskinan. Kasus yang disebut-sebut kurang gizi itu rupanya juga menyasar keluarga menengah ke atas. Seperti, AF anak dari pasangan RS dan RH.

Pasangan RS dan RH tergolong mampu. Mereka memiliki kebun dan usaha rakit aluminium mandiri di rumah. Rumah tempat tinggal mereka tergolong megah di atas lahan sekira 10x20 meterpersegi. Namun, AF dengan usia 1,5 tahun justru masuk dalam daftar anak stunting dengan berat badan 8,7 kg dan tinggi badan 72,6 cm.

RH, sang ibu mengaku kaget jika anaknya masuk dalam kategori stunting. Sebab, kata dia, anaknya tidak pernah mengalami masalah kesehatan yang serius.

"Saya sih gak tau kalo masuk daftar stunting. Karena alhamdulillah gak pernah ada masalah kesehatan. Posyandu juga lancar," kata RH.

Kondisi AF sendiri dalam kondisi sehat, normal laiknya anak-anak balita pada umumnya. Menurut pengakuan RH, ia juga masih memberikan ASI inklusif kepada AF. Namun tumbuh kembang AF masuk dalam kategori lambat sehingga masuk dalam kategori stunting.

"Iya memang sih kalo di posyandu itu ditimbang diukur dikasih vitamin. Tapi ga tau kalo masuk stunting," kata RH.

Hal yang sama juga dialami oleh AN, anak pasangan BH dan UM. Berdasarkan data Kesehatan, AN juga masuk dalam kategori stunting. Dengan usia 1,10 tahun, AN memiliki berat badan 9,7 kg dan tinggi badan 83,7 cm.

Menariknya AN juga dari keluarga berkecukupan. Dia tinggal bersama kedua orang tua, nenek dan kakek di rumah megah permanen. SY, nenek AN menuturkan, AN dalam kondisi sehat. Ia juga tergolong aktif dalam aktivitas kesehariannya. "Alhamdulillah kalo anaknya mah sehat. Tapi memang dapat bantuan juga itu telur sama susu," kata SY.

SY menuturkan kondisi ekonomi kedua orang tuanya terbilang stabil. "Ini juga sekarang lagi pada kerja," kata SY.

SY berharap cucunya itu selalu dalam kondisi sehat dan tumbuhan kembangnya tidak terhambat.

"Ya mudah-mudahan gak ada terhambat sehat-sehat terus," ujarnya.

PD Sering Sakit