Asmirandah Berduka, Mertuanya Meninggal Dunia Semalam

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini mertua Asmirandah, tepatnya ibunda Jonas Rivanno, Leony Pattipeilohy dikabarkan meninggal dunia, Jumat (7/7/2023) malam.

Kabar meninggalnya mertua Asmirandah tersebut diketahui dari unggahan duka sang artis.

Tidak hanya Asmirandah, Jonas Rivanno pun mengunggah foto sang ibunda dan dirinya saat masih kecil di Instagram.

"Part of me went with you when God took you home,but i know. I have an angel watching over me now, She is my first love. She is my Mama," tulis Jonas Rivanno dikutip Warta Kota, Sabtu (8/7/2023).

"Till we meet again ma," tambahnya.

Para selebriti Indonesia pun memberikan komentar duka lewat unggahan Jonas Rivanno di Instagram.

"Turut berduka cita ya Vano," tulis komentar Randy Pangalila.

"Turut berduka cita yah Vano," tulis Samuel Zylgwyn.

Kabarnya jenazah Leony Pattipeilohy, ibunda Jonas Rivanno disemayamkan di Gereja GPIB Kharis Pulogebang, Jakarta Timur.

Rencananya, jenazah ibunda Jonas Rivanno akan dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, setelah menjalani ibadah Sabtu, siang.

Ayah Asmirandah Meninggal Dunia

Sebelumnya ayah artis Asmirandah M Farmidji Zatman meninggal dunia pada, Kamis (6/4/2023) pukul 16.00 WIB.

Istri Jonas Rivano membagikan momen saat anaknya Chloe Emanuella Van Watimena digendong oleh opanya.

Asmirandah menyampaikan kabar sang ayah M Farmidji Zatman meninggal di akun Instagramnya.