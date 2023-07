Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bae Jong Ok, Main di Longing for You

Rekomendasi drama Korea terbaru yang diperankan oleh Bae Jong Ok yang kini main di Longing for You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru yang diperankan oleh Bae Jong Ok.

Bae Jong Ok akan bermain di drama Korea terbaru Longing for You.

Drama Korea terbaru Longing for You, bakal menambah rekomendasi drakor yang pernah diperankan Bae Jong Ok.

Dari rekomendasi drama Korea terbaru Bae Jong Ok, penggemar bisa mengetahui drakor apa saja yang pernah dibintanginya.

Para penggemar Bae Jong Ok bisa kembali melihat akting sang idola melalui drama misteri Longing for You.

Drama tersebut bercerita tentang kisah seorang detektif yang mencari pelaku pembunuhan sembari mencari kebenaran dari rahasia keluarganya.

Dalam serial Longing for You, Bae Jong Ok berperan sebagai Yoo Joung Sook.

Di sana, dia akan beradu akting dengan Na In Woo, Kim Chul Ki, Kim Jin Eun, dan masih banyak lagi.

Rencananya, drama Korea terbaru Longing for You bakal tayang perdana pada 26 Juli 2023 di ENA.

Sambil menunggu penanyangan perdana, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru lainnya yang pernah dibintangi oleh Bae Jong Ok.

1. Again My Life (2022).

2. Secret Royal Inspector and Joy (2021).

3. Mr. Queen (2020).

4. Graceful Family (2019).

5. Designated Survivor: 60 Days (2019).

6. Live (2018).

7. Unknown Woman (2017).

8. Monster (2016).

9. Bubble Gum (2015).

10. Spy (2015).

( Tribunlampung.co.id / Virginia Swastika )