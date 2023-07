11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Kyu Han, Pemain Drakor Longing for You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Kyu Han.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Kyu Han, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Kyu Han juga menyimpan cerita yang menarik.

Terbaru, Lee mendapatkan peran di dalam drama Longing for You.

Serial ini bercerita tentang kisah seorang detektif yang mencari pelaku pembunuhan sekaligus kebenaran akan rahasia besar keluarganya.

Dalam drakor Longing for You, Lee Kyu Hyu berperan sebagai Park Ki Young.

Dia merupakan seorang koresponden yang gila kerja di kantor kejaksaan.

Pada serial terbarunya itu, Lee akan beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris ternama.

Di antaranya, Na In Woo, Kim Ji Eun, Kwon Yool, Bae Jong Ok, dan masih banyak lagi.

Rencananya, drakor Longing for You akan tayang perdana pada 26 Juli 2023 di saluran televisi ENA.

Sambil menunggu perilisan, berikut ini deretan drama Korea terbaru Lee Kyu Han lainnya.

1. Battle for Happiness (2023)

2. May I Help You (2022)

3. Becoming Witch (2022)

4. Again My Life (2022)

5. She Would Never Know (2021)

6. Graceful Family (2019)

7. Ugly Young-A (S17) (t2019)

8. The Crowned Clown (2019)

9. The Rich Son (2018)

10. Ugly Young-A (S16) (2017)

11. My Shy Boss (2017)

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)