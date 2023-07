Buron 6 Bulan, Bandir Curas Lampung Tengah Akhirnya Ditangkap Polisi

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Pelaku curas yang sempat buron enam bulan akhirnya ditangkap Polres Lampung Tengah.

Diketahui, tersangka HE (43) bersama rekannya menodongkan pisau pada korban CRM (19) dan merampas motor berikut ponsel di Jalan Raya Bumi Kencana, Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, Rabu (11/1/2023).

Sempat buron dari Januari hingga Juli, akhirnya Polres Lampung Tengah berhasil mencokok satu dari dua pelaku curas, Sabtu (8/7/2023) sekira pukul 20.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata mengatakan, HE adalah bagian dari bandit kerap meresahkan masyarakat dan pengguna jalan.

Pelaku HE, warga Dusun II, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar itu, selalu membekali diri dengan senjata tajam, dan tidak segan menodongkan hingga melukai sasarannya.

"Kali ini, modus pelaku menghadang korban minta tebengan, lalu di tempat sepi pelaku menodongkan sajam dan melucuti harta bendanya korban," kata kasat reskrim saat dikonfirmasi, Minggu (9/7/2023).

Yofi mengatakan, peristiwa bermula pada Rabu 11 Januari lalu, korban melintasi jalan raya seorang diri menggunakan motor merk Honda New Fit warna hitam Nopol BE 6658 HI.

Saat itu korban baru selesai bekerja dan hendak pulang ke rumahnya di Jln. Kelapa VII Lingkungan V, Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar.

Saat melintasi di SPBU Yukum Jaya, dirinya dihadang dua pria tak dikenal.

"Pelaku HE dan rekannya menghadang korban untuk minta tumpangan ke Bumi Kencana, saat itu pukul 02.00 WIB," kata kasat reskrim.

Yofi melanjutkan, setibanya mereka di Kampung Bumi Kencana, Seputih Agung, kedua pelaku menodongkan senjata tajam kepada korban.

"Posisi (nodong) masih di atas motor, korban dipaksa turun dari sepeda motor miliknya," kata Yofi.

Setelah korban turun, pelaku merampas 1 unit handphone korban merk Redmi 8A.

Lantas korban ditinggalkan di TKP, dan kedua pelaku kabur membawa harta korban.