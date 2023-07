11 Rating Drama Korea Terbaru di Juli 2023, See You in My 19th Life Kembali Naik

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru See You in MY 19th Life.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Update rating drama Korea terbaru periode Juli 2023, termasuk drakor See You in My 19 th Life.

Episode terbaru drama Korea See You in My 19th Life ratingnya meningkat, setelah sempat alami penurunan.

Kenaikkan rating juga dialami oleh tiga drama Korea terbaru lainnya, yakni King The Land, The Real Has Come, dan Durian’s Affair.

Ketuga drakor tersebut rating di episode terbarunya melonjak naik setelah sempat merosot.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Senin (10/7/2023).

1. See You in My 19th Life

Rating See You in My 19th Life perlahan meningkat dengan mencetak angka 4,5 persen, setelah sempat turun di angka 4,1 persen.

Di episode keenam, serial ini mencetak skor 5,6 persen, sementara penayangan episode kelima mendapatkan peringkat rata-rata 4,9 persen.

Untuk rating drakor See You in My 19th Life episode keempat, drama yang dibintangi Shin Hye Sun ini meningkat di angka 5,7 persen, setelah sempat menurun di angka 4,9 persen dari 5,5 persen.

Mengawali penayangannya, rating See You in My 19th Life cukup baik yakni di angka 4,3 persen.

See You in My 19th Life menjadi salah satu drama Korea terbaru yang tayang pada 17 Juni 2023.

2. King The Land

Episode terbaru King The Land ratingnya kembali melesat dengan mencetak angka 12,3 persen, setelah sempat merosot di angka 10,6 persen.

Di episode sebelumnya, serial romantis tersebut sukses mencetak rating hingga 12 persen.