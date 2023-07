7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bae Jong Ok, Pemeran Drakor Longing For You

Ilustrasi poster drakor. Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Bae Jong Ok, pemeran drakor Longing For You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Bae Jong Ok, pemeran drakor Longing For You.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Bae Jong Ok punya genre yang menarik seperti misteri.

Nama Bae Jong Ok sebelumnya bermain pada drama Again My Life (2021).

Kini, diketahui ia akan berperan pada drakor terbaru Longing For You.

Pada drama ini, juga menghadirkan aktor dan aktris terkenal yakni Na In Woo, Kim Ji Eun dan Kwon Yool.

Rencananya drakor Longing For You akan tayang pada 26 Juli 2023 mendatang.

Rekomendasi drakor dibintangi Bae Jong Ok

1. Longing for You (2023) .

2. Again My Life (2022).

3. Secret Royal Inspector & Joy (2021).

4. Mr. Queen (2020).

5. Graceful Family (2019).

6. Designated Survivor: 60 Days (2019).