Drakor Terbaru

7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bae Jong Ok, Pemeran Drakor Longing For You

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Bae Jong Ok memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Reny Fitriani
zoom-inlihat foto 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bae Jong Ok, Pemeran Drakor Longing For You
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Bae Jong Ok,  pemeran drakor Longing For You.  

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Bae Jong Ok,  pemeran drakor Longing For You. 

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Bae Jong Ok memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Bae Jong Ok punya genre yang menarik seperti misteri. 

Nama Bae Jong Ok sebelumnya bermain pada drama Again My Life (2021).

Kini, diketahui ia akan berperan pada drakor terbaru Longing For You.

Pada drama ini, juga menghadirkan aktor dan aktris terkenal yakni Na In Woo, Kim Ji Eun dan Kwon Yool.

Rencananya drakor Longing For You akan tayang pada 26 Juli 2023 mendatang.

Rekomendasi drakor dibintangi Bae Jong Ok 

1. Longing for You (2023) .

2. Again My Life (2022).

3. Secret Royal Inspector & Joy (2021).

4. Mr. Queen (2020).

5. Graceful Family (2019).

6. Designated Survivor: 60 Days (2019).

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Sumber: Tribun Lampung
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