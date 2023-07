Cita Citata Dapat Pesan Romantis dari Didi Mahardika di Perayaan Setahun Pernikahan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rayakan satu tahun pernikahan, Didi Mahardika tulis pesan romantis untuk Cita Citata.

Dalam postingannya, Didi Mahardika pamer foto nikahnya dengan sang istri, Cita Citata.

Didi terlihat mengenakan setelan jas hitam, sementara istrinya Cita Cita mengenakan kebaya putih.

Penuh senyuman, keduanya kompak menunjukkan buku nikah.

Mantan suami Rosmanizar itu lantas menuliskan pesan romantis untuk istrinya.

Dia berharap dengan usia pernikahan mereka yang sudah genap setahun bisa membuat mereka menjadi lebih sabar satu sama lain.

Selain itu, dia pun berdoa mereka akan terus diberikan kebahagiaan.

"Selamat hari pernikahan sayang..selalu bahagia, selalu saling sabar dan semoga cinta kita selalu dalam lindungan sang maha segalanya (emoji hati berwarna putih)," tulis Didi Mahardika di Instagram, dikutip Senin (10/7/2023).

Pesannya itu pun langsung mendapatkan reaksi dari Cita Citata.

Di kolom komentar, pelantun Goyang Dumang tersebut mengumbar kata cinta untuk sang suami.

"Selamat hari pernikahan suami..i love you so much," balas Cita Citata di kolom komentar.

Unggahan Didi Mahardika itu juga tak luput dari sorotan publik.

Banyak yang mengucapkan selamat pada pasangan suami yang menikah pada 2022 lalu.

"Happy anniversary bung @mahardhika_soekarno and @cita_citata..langgeng terus tanpa henti," komentar seorang netizen.

"Happy marryversary kangmas mba yu," tutur lainnya. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)