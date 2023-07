Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Operasi Patuh Krakatau 2023

Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Krakatau 2023 di lapangan mako Polres setempat, Senin (10/07/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Krakatau 2023 di lapangan mako Polres setempat, Senin (10/07/2023).

Operasi Patuh Krakatau 2022 mengangkat tema “Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa”.

Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada tanggal 10 Juli sampai 23 Juni 2023.

Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, dan dihadiri Waka Polres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, Dansup Denpom Way Kanan Letda Cpm. Maryoko.

Berserta pejabat utama Polres Way Kanan, anggota Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna membacakan amanat Kapolda Lampung Inspektur Jendral Polisi Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si. mengucapkan terima kasih kepada segenap stake holders bidang lalu lintas atas kehadirannya pada apel gelar pasukan ini.

Keteraturan dan ketertiban merupakan bagian dari fungsi hukum, begitu juga dalam berlalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, dijelaskan bahwa tujuan terlaksananya lalu lintas dan angkutan jalan adalah terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar serta membentuk prilaku masyarakat agar beretika dan budaya tertib berlalu lintas.

"Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas di suatu tempat merupakan gambaran moralitas masyarakat secara umum di Wilayah tersebut," kata Kapolres.

Apabila masyarakat di Provinsi Lampung ini tertib, maka secara umum mencerminkan kondisi masyarakat Lampung yang baik dan begitu juga sebaliknya.

Dimana operasi ini adalah kegiatan Harkamtibmas bidang lantas yang mengedepankan giat edukatif dan persuasif serta humanis didukung gakkum pelanggaran lalu Lintas secara elektronik (statis dan mobile) serta melaksanakan teguran subjektif yang humanis

Sementara, tujuannya untuk menurunnya angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kata Kapolres, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kapolda mengajak mengajak semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dan bahu membahu menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas yang kondusif di Provinsi Lampung.

"Ini guna mewujudkan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam berlalu lintas," tandas Kapolres. (*)

