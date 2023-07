Rekomendasi Drama Korea Terbaru di Netflix, Ada Drakor Celebrity

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru pada Juli 2023 yang tayang di Netflix.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru di Netflix selama ini sudah capai rating tertinggi seperti King The Land.

Supaya tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Netflix tengah tayang hingga Juli 2023, termasuk drakor King The Land.

1. Celebrity (2023)

Drama ini telah tayang di Netflix dengan seluruh episodenya berjumlah 12 episode.

Perlu diketahui, drama bergenre thriller dan misteri ini sempat menjadi drakor dengan rating tertinggi.

Secara singkat drama ini mengisahkan tentang Seo A-Ri (Park Gyu-Young) terjun ke dunia media sosial sebagai influencer.

Dia membuat langkah berani yang mendapatkan lebih banyak pengikut dan dapat menggunakannya untuk keuntungan pribadinya.

Sementara dia menikmati hidupnya sebagai selebritas, dia juga menemukan sisi buruknya.

2. See You in My 19th Life (2023)

Drakor Sabtu dan Minggu ini telah tayang 7 episode dari keseluruhan 12 episodenya.

Drama ini bergenre komedi, romantis dan fantasi.

Sinopsis drama ini menceritakan tentang Ban Ji Eum yang memiliki kemampuan yang luar biasa, dia bisa mengingat kenangan dari semua kehidupan masa lalunya.

Mengulangi reinkarnasinya selama hampir seribu tahun, Ban Ji Eum menjalani hidupnya dengan rajin.