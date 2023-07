7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Da In, Pemeran Drakor My Dearest

Ilustrasi poster drakor. Simak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Da In.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Da In.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Lee Da In, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Lee Da In memiliki cerita yang menarik.

Usai membintangi drakor Alice (2020), Lee Da In kini akan membintangi drakor berjudul My Dearest (2023).

Drakor My Dearest rencananya akan tayang pada 4 Agustus 2023 mendatang.

Drama ini diperankan oleh aktor dan aktris utamanya yakni Namkoong Min dan Ahn Eun Jin.

Rekomendasi drakor terbaru dibintangi Lee Da In

1. My Dearest (2023).

2. Alice (2020).

3. Doctor Prisoner (2019) .

4. Come and Hug Me (2018).

5. My Golden Life (2017).

6. Hwarang (2016).

7. Entourage (2016).