Ketua Ikadin Lampung Soroti UU Kesehatan yang Baru: Mimpi Buruk bagi Kaum Miskin

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung - Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Lampung, Penta Peturun soroti Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru.

Menurut Penta Peturun, pemerintah maupun DPR tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan UU Kesehatan baru.

"Belum ada keterlibatan para tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pembahasan UU Kesehatan yang baru itu dan akan menjadi sumber masalah," kata Penta Peturun kepada Tribunlampung, Selasa (11/7/2023).

Penta Peturun lalu menyoroti poin-poin keberatan dalam UU Kesehatan yang baru disahkan per hari ini, Selasa 11 Juli 2023.

"Kritikkan omnibuslaw kesehatan berawal tidak Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUUXVIII/2020, hak partisipasi publik bagian dari memenuhi rasa keadilan untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak warga dalam memberikan pendapatnya (right to be considered) dan masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained)," ujarnya.

"Hal demikian, tidak dilakukan oleh pihak pemerintah maupun DPR dalam merumuskan UU Kesehatan baru,” Tegas Penta Peturun.

Ia mengatakan partisipasi publik sangat penting menjamin hasil UU memenuhi rasa keadilan (social justice) dan perlindungan kesehatan publik.

"Hal ini melenceng dari amanah UU No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Dalam UU kesehatan baru Pasal 314 ayat (2) sebagai marginalisasi organisasi profesi dengan mengamputasi peran organisasi tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi.

"Setiap kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi, dikontrol oleh pemerintah melalui Menkes, sama seperti masa Orde Baru mencengkram kebebasan berorganisasi,” bebernya.

"Juga pasal aturan terkait mandatory spending alias wajib belanja," sambung dia.

Dalam Pasal 171 UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan sebelum direvisi, lanjutnya, diatur besarannya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD di luar gaji.

Dalam UU Kesehatan baru untuk kesehatan sebesar 5 persen resmi dihapus oleh Rapat Paripurna DPR ke 29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, hari ini (11/7/2023).

Ia menilai proritas kesehatan untuk rakyat tidak menjadi tanggung jawab negara. Kesehatan gratis terutama untuk orang miskin akan menjadi dongeng di Indonesia.

“Karena ke depan mengerikan sekali UU Kesehatan baru ini, mengarah liberalisasi tidak pro rakyat tapi sistem kesehatan dengan privatisasi/komersialisasi layanan kesehatan sebagai komoditi,” ungkap Penta Peturun mantan Direktur LBH Bandar Lampung itu.

"Nyatanya, sebelum UU disahkan pemerintah (Kemenkes) sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) untuk agenda transformasi pelayanan kesehatan yang melibatkan sektor swasta pada 8 Juni lalu," pungkas dia.

