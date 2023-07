Pameran Gramedia Raden Intan Lampung di Lampung City Mall, Hadirkan Diskon hingga 50 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gramedia Raden Intan Lampung gelar pameran di Lampung City Mall hingga akhir bulan Juli 2023, dan selama pameran berlangsung ada banyak promo yang diberikan.

Supervisor Gramedia Raden Intan Lampung Feby Juli Anggraini mengatakan, promonya semua kursi pijat Perfect Health diskon hingga 50 persen.

Selain memberikan diskon Perfect Health juga menghadirkan kursi pijat terbaru El Grand, yang memiliki keunggulan harga ekonomis, desain simpel dan elegan, fitur pijat lengkap.

Selain itu juga dilengkapi berbagai fitur canggih seperti voice control, auto shoulder detection sensor, 8 otomatis program, 5 manual mode, SL t8rack curved rail teknologi, 3D Digital audio, airbag pressure, zero gravity position, 3 level wide, 2 intensitas air pressure, music playing system, bluetooth function, USB charging, back heating function, dan auto sit up when press off power.

Promo lain super deal berhadiah langsung produk perfect health.

Kemudian diskon 40 persen produk MG Sport yang terdiri dari sepeda statis dan treadmill.

Free gift setiap pembelian produk non buku senilai Rp 500 ribu dan free satu buku bacaan setiap pembelian buku bacaan senilai Rp 250 ribu.

"Selain itu semua promo yang berlaku di Toko Gramedia Raden Intan Lampung juga berlaku di pameran," kata Feby, Selasa (11/7/2023).

Di pameran ini juga tersedia buku regular, best seller, dan new arrival, serta tersedia produk toys and education.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)