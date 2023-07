Reaksi Putri Anne Saat Dipanggil Janda dari Arya Saloka

Tribunlampung.co.id - Putri Anne bereaksi tak terduga saat dipanggil sebagai seorang janda.

Hal tersebut terungkap dalam unggahan di akun Instagramnya.

Istri dari Arya Saloka itu memberikan respons yang bikin penasaran saat dipanggil janda.

"Hai janda," komentar seorang warganet.

Putri Anne nampak membalasnya singkat.

"Hai," balas Putri Anne.

Hingga kini, Putri Anne masih tertutup dengan kehidupan rumah tangganya dengan Arya Saloka.

Tegarkan Diri di Hari Ulang Tahun

Putri Anne sebelumnya mengunggah kutipan bernada ketegaran melalui unggahan Instagram Story-nya @anneofficial1990.

Kutipan dengan background serba putih itu diunggahnya tepat di peringatan hari ulang tahunnya yang ke-33, Minggu (18/6/2023).

Unggahannya itu, tak pelak menjadi sorotan lantaran di hari ulang tahunnya, Putri Anne tampak hanya merayakan dengan teman-temannya saja.

Sementara tak ada sosok sang suami, Arya Saloka di sana.

"You should feel loved without feeling like you're begging for it (Kamu harus merasa dicintai tanpa merasa seperti kamu memohon untuk itu)," demikian bunyi postingan ibu satu anak itu.

Diketahui, Putri Anne merayakan ulang tahunnya dengan dikelilingi kerabat serta teman-teman dekatnya.