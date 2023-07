5 Rating Drama Korea Fantasi Terbaik di Netflix, Ada Drakor See You in My 19th Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru bergenre fantasi terbaik di Netflix, ada drakor See You in My 19th Life (2023).

Perolehan rating drama Korea terbaru bergenre fantasi di Netlix selalu menduduki posisi teratas karena banyak yang menggemarinya.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru bergenre fantasi dengan rating terbaik di Netflix.

1. The Sound of Magic (2022)

Drama ini telah tayang di Netflix dengan jumlah 6 episode.

Di akhir penayangannya, drakor The Sound of Magic menduduki rating sebesar 7,6 persen versi rotten tomatoes.

Secara singkat drama ini menceritakan tentang Yoon A-Yi (Choi Sung-Eun) adalah seorang siswa sekolah menengah, tetapi dia menghidupi dirinya sendiri dan adik perempuannya dengan bekerja paruh waktu.

Ayahnya diusir dari rumah karena penagih utang dan ibunya kemudian pergi dari rumah.

Yoon A-Yi ingin menjadi dewasa secepat mungkin untuk memiliki pekerjaan yang stabil.

Sedangkan teman sekelasnya adalah Na Il-Deung (Hwang In-Yeop). Dia secara teratur bersaing dengan Yoon A-Yi untuk menerima nilai tertinggi, tetapi mereka mulai memiliki perasaan satu sama lain.

Suatu hari, Yoon A-Yi bertemu Pesulap Ri-Eul (Ji Chang-Wook) di sebuah taman hiburan yang ditinggalkan.

2. Tomorrow (2022)

Drakor ini memiliki jumlah 16 episode.

Drama bergenre fantasi tersebut telah menduduki rating 7,6 persen berdasar Nielsen Korea.