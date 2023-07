7 Rating Drama Korea Terbaru Genre Romantis Tertinggi, Ada Drakor King The Land

Ilustrasi pemain drakor King The Land. Berikut rating drama Korea terbaru genre romantis tertinggi.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Drama Korea bergenre romantis kerap menjadi incaran banyak orang. Berikut rating drama Korea terbaru genre romantis tertinggi.

Genre romantis sering menjadi favorit banyak orang karena memiliki banyak adegan manis sehingga dicari rating drama Korea terbarunya.

Tidak jarang, penontonnya dibuat terbawa perasaan dengan adegan-adegan yang ditampilkan dalam drama Korea terbaru genre romantis dengan rating tinggi.

Tak heran drama romantis seringkali menjadi perbincangan hangat penonton hingga setiap episodenya berhasil meraih rating tinggi.

Nah berikut ini kumpulan rating drama Korea terbaru bergenre romantis yang punya skor tinggi.

1. The Real Has Come (2023)

Drakor The Real Has Come masih menjadi drakor dengan rating tertinggi di genre romantis.

Ratingnya itu bahkan sempat menyentuh angka 21,5 persen pada episode terbarunya.

Perolehan rating drakor The Real Has Come memang mengalami perubahan.

Di episode sebelumnya, serial ini berhasil mencetak skor 21 persen setelah sebelumnya hanya berhasil mendapatkan skor 18 persen.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.

2. Crash Course in Romance (2023)

Drama romantis komedi Crash Course in Romance yang tayang Maret 2023 lalu juga masuk sebagai rating drama Korea tertinggi dengan genre romantis.

Serial tersebut berhasil mengakhiri tayangannya dengan peringkat rata-rata 17 persen.