Indah Permatasari Sedih dengan Pertumbuhan Anaknya dari Arie Kriting

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Indah Permatasari mengaku sedih dengan pertumbuhan anaknya hasil pernikahan dengan Arie Kriting.

Indah Permatasari menyampaikan hal tersebut dalam unggahan di akun Instagramnya.

Dalam postingan terbarunya, Indah Permatasari membagikan video anak yang sedang aktif bermain.

Namun, istri dari komika Ari Kriting tersebut tidak memamerkan wajah sang anak yang kini sudah berusia 10 bulan, melainkan hanya memperlihatkan tubuh gembul buah hatinya.

Bersamaan dengan unggahan tersebut, Indah Permatasari lantas mencurahkan hatinya mengenai buah cintanya dengan Arie Kriting.

Dia mengaku senang anaknya sudah bisa melakukan banyak aktivitas, seperti merangkak, bertepuk tangan, hinga berjoget.

Namun Indah Permatasari juga mengaku sedih dengan pertumbuhan anaknya tersebut.

Pasalnya, dia mengatakan akan sangat merindukan masa-masa tersebut.

"Ibu senang kamu sudah bisa melakukan banyak hal, udah bisa merangkak, udah bisa tepuk tangan, joget, udah mulai cerewet dan banyak lagi."

"Tapi sedih karena kamu cepat sekali besarnya. Akan merindukan masa masa bayi kamu Nak," curhat Indah Permatasari, di Instagram dikutip Jumat (14/2023).

Meskipun sempat merasa sedih, perempuan 26 tahun tersebut lantas berharap anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang memberikan banyak kebahagiaan bagi orang lain.

Indah Permatasari juga tak lupa menyelipkan kata cinta untuk sang buah hati.

"Doa ibu semoga ketika kamu tumbuh semakin besar, kamu bisa menjadi manusia yang bahagia dan bisa memberikan kebahagiaan untuk sekitar seperti Bapak kamu. Love you my little baby," tulisnya lagi.

Unggahan berisikan curhatan Indah Permatasari ini pun menuai sorotan warganet.

Banyak netizen yang mengaku gemas dengan anak Arie Kriting.

"Bahagia selalu abang nona dan adik bayi super gemoyyy," ujar warganet.

"Masyaallah embulnya, k indah kapan muka ddenya diliatin. Udah penasaran," sambung lainnya.

"Bayi sobek kita semua, sehat-sehat selalu. Happy terus ya bayi makin gembul (emotikon hati berwarna merah)," lanjut yang lain. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)