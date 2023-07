Lucinta Luna Peluk dan Cium Calon Suami di Bandara

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lucinta Luna peluk calon suami di bandara.

Momen tersebut dibagikan Lucinta Luna lewat akun TikToknya.

Lucinta Luna sebut calon suami bulenya itu datang ke Indonesia minta restu keluarga.

Diketahui, calon suami Lucinta Luna merupakan seorang pria bule tampan.

Saat pertemuannya di Bandara, Lucinta Luna mencium dan memeluk calon suaminya itu.

"Finally first time you come to my country, welcome to Indonesian (akhirnya kamu pertama kali datang ke negaraku, selamat datang di Indonesia)," tulis Lucinta Luna pada akun TikToknya Kamis (13/07/2023).

Lanjut perempuan berusia 29 tahun ini, ia mengungkapkan akan meminta restu keluarga.

Dirinya minta didoakan agar calon suaminya itu drestui oleh keluarga Lucinta.

"Bismillah doain , semoga calon suamiku dapat restu dari keluargaku," tulisnya lagi.

Diketahui, pada video itu terlihat seorang bule tampan disambut hangat oleh Lucinta.

Bule tersebut memakai kemeja bewarna biru dengan bawahan celana hitam.

Sedangkan Lucinta memakai baju pink dipadukan dengan celana putih.

Keduanya pun sempat berpelukan dan setelahnya mereka berdua makan bersama di restoran Jepang.

"Tau gak yahh bulenya," kata netizen.

"Bulenya ganteng banget sumpah," kata lainnya.

"Perasaan bulenya bukan yang ini kemarin," jelas lainnya.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)