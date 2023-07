Pacar Bule Lucinta Luna Bucin, Rela Terbang Jauh-jauh Demi Ketemu Princess

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pacar baru Lucinta Luna, bule Alan rela terbang jauh-jauh dari negaranya datang ke Indonesia.

Diketahui, baru-baru ini Lucinta Luna kembali memamerkan pacar barunya bule bernama Alan.

Salah satunya postingan saat Alan menemani Lucinta Luna datang ke konser Lesti Kejora.

Sepertinya Alan sangat bucin dengan Luna terbukti dari unggahan akun instagramnya @/alan.luna16, yang banyak sekali postingan foto-foto mesra mereka berdua.

Tampil mengenakan kemeja batik, Alan terlihat begitu tampan dan nampak serasi dengan dress yang dikenakan Lucinta Luna.

Pada captionnya Alan menuliskan betapa bahagianya bisa bertemu dengan Lucinta Luna.

Dia bahkan menyebut sang kekasih dengan panggilan 'princess'.

"Thankyou for coming into my life, Princess Luna (Terima Kasih Sudah Datang ke Hidupku Princess Luna)," tulisnya pada Jumat (14/7/2023).

Luna tampak membalas postingan itu bukan lagi dengan kata-kata, dia menyisipkan emoji cincin, love hingga pasangan yang sedang berciuman.

Atas unggahan Alan ini netizen Indonesia langsung menyerbu akun pacar Lucinta Luna itu.

Beberapa bahkan menduga kalau pacarnya tak tahu identitas asli Luna hingga beragam ungkapan lainnya.

"Itu yang bule tau gak ya kalau lucinta itu bukan cewek natural," komentar netizen.

"Mudah-mudahan bulenya tau," komentar netizen lain.

"Bule bayaran," celetuk lainnya. "wk betul sekali orang waria berduit sih segalanya bisa di beli kecuali kelaminnya," tambah lainnya sepakat.