Nagita Slavina Undang Taeyong NCT ke Andara, Dijamu Sate Ayam hingga Cendol

Tribunlampung.co.id - Taeyong NCT menambah daftar deretan selebritis dunia yang diundang Nagita Slavina dan Raffi Ahmad ke Andara, Depok, Jawa Barat.

Taeyong NCT pun dijamu makanan sate hingga minuman cendol oleh Istri Raffi Ahmad itu.

Kedatangan Taeyong NCT ke rumah pasangan artis itu diungkap oleh Nagita Slavina di akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717.

Dalam postingannya, terlihat Nagita Slavina memperlihatkan dirinya dan Taeyong tengah bermain tenis bersama.

"HomeRANS kedatangan @taeoxo_nct, It's so nice to have you here @smtown_idn!," tulis Nagita dikutip dalam Instagram-nya @raffinagita1717, Senin (17/7/2023).

Tak hanya itu, Taeyong NCT juga sempat mencicipi beberapa makanan yang sudah disiapkan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Salah satu yang makanan yang disiapkan dan dicicipi Taeyong NCT adalah sate ayam, cendol, hingga bisnis Raffi Ahmad, Rojo Sambal.

Momen tersebut dibagikan Nagita Slavina dalam YouTube Rans Entertaintment yang ditayangkan pada Sabtu, (15/7/2023).

"Ini tuh salah satu boba di Indonesia disebutnya cendol, mau coba nggak?" kata Nagita kepada Taeyong, dikutip dalam YouTube Rans Entertainment, Senin (17/6/2023).

"Boleh, boleh," jelas Taeyong NCT.

Diakui oleh Taeyong NCT bahwa ia senang bisa mencicipi makanan Indonesia.

Ia pun menyukai makanan yang sudah disiapkan Nagita Slavina dalam kesempatan itu.

"Wah enak banget ya yang ini," ungkap Taeyong NCT.

"Iya ini tuh memang enak banget. Ini kamu harus mencoba sate ayam dan Rojo Sambal juga. ini adalah bisnis restoran punya Raffi Ahmad," jelas Nagita Slavina.