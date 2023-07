Kepala Polda Lampung Pinta Personelnya Hadir Melayani Sesuai Harapan Masyarakat

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika meminta jajaran personelnya hadir melayani sesuai yang diharapkan masyarakat.

"Harapan masyarakat saat membutuhkan polisi, mereka tidak mau tahu apakah itu polisi reserse, staf, lalu lintas atau logistik dan lainnya," kata orang nomor satu di jajaran Polda Lampung itu, Senin (17/7/2023).

"Masyarakat hanya tahu dan inginkan kehadiran polisi, untuk itu kita tidak boleh terkotak-kotak,” tegasnya.

Irjen Pol Helmy meminta dengan segala potensi yang ada untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

"Harapannya kehadiran polri semoga memberikan arti untuk masyarakat. Tetap semangat jaga kekompakan serta berjalan di jalan yang lurus," sambung kapolda.

Irjen Pol Helmy juga menyampaikan arahan dan penekanan pimpinan untuk turun ke bawah guna menjalin komunikasi dan silaturahmi kepada seluruh personel.

"Utamanya dalam menjaga soliditas dan solidaritas dalam melaksanakan tugas," kata dia.

Didampingi Ketua Bhayangkari Lampung Lurie Helmy Santika, kapolda melakukan kunjungan kerja di Polres Way Kanan, Senin (17/7/2023).

Setelah Kepala Polda Lampung beramah tamah bersama Bupati Way Kanan dan forkopimda di ruang kerja kapolres, dilanjutkan melaksanakan peresmian gedung SPKT satu atap Tantya Sudhirajati di lingkungan Polres Way Kanan.

Usai peresmian dilanjutkan kegiatan tatap muka dan arahan kapolda kepada personel Polres Way Kanan di halaman apel Mako Polres Way Kanan.

Mengenai peresmian gedung SPKT satu atap Polres Way Kanan, dia berharap dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polres Way Kanan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Dalam hal apapun polri dituntut bisa cepat bertransformasi menyesuaikan perkembangan jaman, respon, transparan dan apa yang kita lakukan dapat diuji dengan baik oleh masyarakat" papar dia.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menyampaikan terimakasih kepada Kapolda Lampung, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr Umar Effendi dan rombongan dalam kunjungan kerjanya di Polres Way Kanan.

"Merupakan kehormatan bagi kami bisa menyambut kedatangan pimpinan kepolisian daerah dalam rangka kunjungan kerja, semoga kegiatan ini dapat memicu dan meningkatkan semangat anggota Polres Way Kanan," harap dia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko, forkopimda Way Kanan, pejabat utama serta seluruh personel Polres Way Kanan dan jajaran.

(Tribunlampung.co.id)