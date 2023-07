Promo Beli 6 Gratis 6 Donut Classic di Dunkin Donuts Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dunkin Donuts Lampung yang ada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 28 Labuhan Ratu Bandar Lampung menggulirkan banyak promo menarik di bulan Juli 2023.

Staf Admin Dunkin Donuts Lampung Nadila Desviana mengatakan, ada promo yang berlaku khusus untuk pemilik DD Card yakni DD Card pay day yaitu beli 6 gratis 6 donut classic yang berlangsung tanggal 29-31 Juli 2023.

"DD Card pay day adalah promo rutin setiap bulan yang berlangsung setiap 3 hari terakhir di akhir bulan," kata Dila, Selasa (18/7/2023).

Lalu ada promo happy monday setiap senin yakni beli 7 gratis 5 donut classic, dengan harga donut menggunakan harga satuan dan donut bebas pilih.

Promo lucky tuesday setiap selasa, yakni beli 1 gratis 1 semua minuman hot, ice, serta frozen, dan minumannya bebas pilih ukuran apa saja.

Promo berlaku dine in dan take away, serta berlaku kelipatan maksimal 4 kali transaksi.

Cara untuk bisa dapat DD Card adalah beli 9 gratis 3 donut classic dan tambah Rp 15 ribu sehingga totalnya Rp 135.300 (setelah pajak), beli 18 gratis 6 donut classic, atau beli minuman apa saja tambah 20 ribu.

Berikutnya promo yang berlaku umum, yakni paket 2 minuman ukuran medium (orange juice, lemon tea, hot coffee, atau hot tea) dan 3 doffle Rp 64.900 (setelah pajak), berlaku dine in dan take away.

Harga khusus Rp 35 ribu (belum termasuk pajak) paket piccolo latte dan special donut, berlaku dine in dan take away.

Beli 9 gratis 3 donut classic dan tambah Rp 3 ribu dapat hot coffee, serta tambah Rp 5 ribu dapat ice coffee, berlaku dine in dan take away.

Gratis 1 donut setiap pembelian minuman baru strawberry cheesecake iced latte, mid night sale beli 7 gratis 5 donut setiap pukul 22.00-00.00, dan promo beli 6 gratis 6 khusus yang dapat sms Telkomsel

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )