Reaksi Taeoyong NCT Minum Cendol di Rumah Nagita Slavina dan Raffi Ahmad

Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina menjamu Taeyong NCT dengan minuman Cendol, kuliner khas Tanah Air saat berkunjung ke rumahnya.

Selain Cendol, Nagita Slavina juga menyajikan sate ayam dan Rojo Sambal untuk Taeyong NCT.

Diketahui Taeyong NCT bukan satu-satunya artis dunia yang bertandang ke kediaman Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Taeyong NCT menambah daftar deretan selebritis dunia yang diundang Nagita Slavina dan Raffi Ahmad ke Andara, Depok, Jawa Barat.

Kedatangan Taeyong NCT ke rumah pasangan artis itu diungkap oleh Nagita Slavina di akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717.

Dalam postingannya, terlihat Nagita Slavina memperlihatkan dirinya dan Taeyong tengah bermain tenis bersama.

"HomeRANS kedatangan @taeoxo_nct, It's so nice to have you here @smtown_idn!," tulis Nagita dikutip dalam Instagram-nya @raffinagita1717, Senin (17/7/2023).

Tak hanya itu, Taeyong NCT juga sempat mencicipi beberapa makanan yang sudah disiapkan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Salah satu yang makanan yang disiapkan dan dicicipi Taeyong NCT adalah sate ayam, cendol, hingga bisnis Raffi Ahmad, Rojo Sambal.

Momen tersebut dibagikan Nagita Slavina dalam YouTube Rans Entertaintment yang ditayangkan pada Sabtu, (15/7/2023).

"Ini tuh salah satu boba di Indonesia disebutnya cendol, mau coba nggak?" kata Nagita kepada Taeyong, dikutip dalam YouTube Rans Entertainment, Senin (17/6/2023).