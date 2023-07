Alasan Lucinta Luna Tak Sedih Seusai Tolak Lamaran Pacar Bule

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lucinta Luna ungkap alasan tidak sedih meski sudah menolak lamaran pacar bule.

Diakui Lucinta, dia memang sempat dilamar oleh pacar bule sebelum menjalin hubungan dengan Alan, kekasih barunya.

"Iya aku dilamar," ungkap Lucinta Luna dikutip dalam kanal YouTube iWil Network, Rabu (19/7/2023).

Diakui artis 33 tahun ini, sebenarnya dia agak sedih harus menolak lamaran sang mantan kekasih.

Namun karena tidak kuat dengan tingkah mantan saat di ranjang, Lucinta Luna memutuskan untuk lebih memikirkan dirinya.

"Aku baru dilamar itu seminggu yang lalu ya tapi karena aku tuh nggak kuat gitu loh memuaskan nafsu syahwatnya dia. Kadang minta 10 ronde, 12 ronde," ungkap Lucinta.

"Aku capek melayani pentungan satpam itu. Ditambah lagi dia itu suka yang menghancur-hancurkan wajah."

"Kalau ciuman suka kena hidung sampai aku kemarin aku ke dokter, aku bilang 'Dok I making love with my pentungan satpam like this'

"(Kata dokter) 'Don't, don't'. Jadi aku lebih memikirkan wajah aku ketimbang pentungan satpam itu," tuturnya.

Selepas kejadian itu, Lucinta Luna mengaku ingin mencari pasangan yang biasa saja.

"Akhirnya pas kemarin ke Bangkok, aku ke sungainya Tangmo Nida, aku nangis-nangis kan."

"Udah deh aku udah nggak bisa sama pentungan satpam itu. Udah gede banget, udah gitu sampai menembus dinding rahim juga."

"Udah kayaknya aku pengin cari yang biasa-biasa aja, tapi dia itu nggak minta berkali-kali gitu jatahnya."

"Maksudnya jatah duitnya. Jadi aku buang cincinnya," curhat Lucinta Luna.