Della Puspita Baikan Usai Curhat Diancam Suami, Sebut Mau Mulai dari Nol Lagi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Della Puspita berbaikan dengan Arman Wosi setelah sempat curhat diancam suaminya.

Dia bahkan mengaku ingin memulai kisah mereka dari nol lagi.

Hal tersebut terekam dalam unggahan suami baru Della Puspita di media sosial.

Dalam Instagram Story, Della Puspita terlihat mengirimkan rekaman yang sedang merayakan ulang tahun suaminya.

Di meja sudah tersaji kue ulang tahun yang lengkap dengan lilin.

"Happy birthday Du," ujar Della Puspita lalu meniup lilin dikutip Rabu (19/7/2023).

Aktris 43 tahun ini lantas mengungkapkan doanya untuk sang suami yang baru berulang tahun.

Dia berharap Arman Wosi bisa sehat dan bahagia.

"Wish you all the best, Suamiku. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, ditambah bahagianya," sambungnya.

Selain itu, Della Puspita juga meminta maaf lantaran belum bisa membahagiakan suaminya itu.

Dia pun mengaku ingin memulai semuanya dari nol lagi dengan Arman Wosi setelah sebelumnya curhat diancam suami setiap kali bertengkar.

"Maafin kalau selama aku jadi istri aku belum bisa bikin kamu bahagia," ujar Della.

"Minta maaf atas semua egonya aku selama jadi istri kamu. Kita mulai semuanya dari nol lagi ya. Love you," tutupnya.

Sebelumnya Della Puspita tepergok curhat diancam suaminya untuk dipermalukan setiap kali bertengkar. Padahal mereka baru dua bulan menikah.