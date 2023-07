Della Puspita Minta Maaf Usai Curhat Diancam Suami, Ngaku Belum Bisa Jadi Istri yang Baik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Della Puspita minta maaf ke suami setelah curhat diancam Arman Wosi, mengaku belum bisa jadi istri yang baik.

Dalam pengakuannya, Della Puspita mengatakan dia belum bisa membuat sang suami bahagia.

Dia juga mengatakan masih punya ego yang besar selama menikah dengan Arman.

Lantaran ingin memperbaiki rumah tangganya, Della Puspita kemudian meminta maaf pada suaminya itu.

"Maafin kalau selama aku jadi istri aku belum bisa bikin kamu bahagia," ujar Della dikutip dari Instagram Story Arman Wosi, Rabu (19/7/2023).

"Minta maaf atas semua egonya aku selama jadi istri kamu," sambungnya.

Tak hanya itu, pemain sinetron Cinta Tanpa Karena ini menyebut ingin memulai semuanya dari awal lagi.

"Kita mulai semuanya dari nol lagi ya. Love you, love you" ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Della Puspita pun mengucapkan selamat ulang tahun pada Arman Wosi.

"Happy birthday Du," ujarnya.

Dia pun berharap suaminya itu bisa diberkahi dengan kesehatan dan kebahagiaan.

"Wish you all the best, Suamiku. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, ditambah bahagianya," sambungnya.

Sebagai informasi, Della Puspita sempat curhat diancam suaminya.

Dia mengatakan setiap kali bertengkar, sang suami selalu mengancam untuk mempermalukannya.