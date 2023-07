Aparatur Kampung Dalangi Pelaporan Ayah Kandung yang Rudapaksa Anaknya ke Jajaran Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Aparatur kampung mendalangi pelaporan ayah kandung yang rudapaksa anaknya di Way Kanan ke jajaran Polda Lampung.

"SB, sebagai aparatur kampung tempat pelaku dan korban berdomisili melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra, Kamis (20/7/2023).

Kronologi penangkapan tersangka dilakukan Selasa (18/7/2023) sekira pukul 17.00 WIB oleh Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan.

"Bermula dari informasi masyarakat terkait keberadaan pelaku di Kampung Tanjung Rejo," katanya.

Pada saat dilakukan penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Baca juga: Nekat Bobol Sekolah di Depan Rumah, Pemuda 23 Tahun Diringkus Jajaran Polda Lampung

Baca juga: Tukang Jagal Curi Sapi di Terbanggi Besar Dibekuk Jajaran Polda Lampung

Pelaku terancam dikenakan Pasal 81 Ayat (3) atau Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dikarenakan tersangka merupakan ayah kandung korban maka ancamannya di tambah 1/3 dari ancaman pokok yaitu menjadi 20 tahun penjara.

Jajaran Polda Lampung meringkus seorang ayah kandung di Way Kanan karena tega rudapaksa anaknya hingga hamil.

Pelaku berinisial R (41) itu akhirnya diamankan Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung.

Dia menjelaskan, kronologi kejadian rudapaksa ayah terhadap anak kandung itu terjadi pertama kali pada 2021 lalu.

Korban sebut saja Bunga saat itu masih berusia 16 tahun dan duduk di kelas 10 SMA.

Pelaku melancarkan aksi bejatnya pada pagi hari di kediamannya, di Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan.

Sejak saat itulah sering sekali tersangka merudapaksa korban sampai terakhir kali dilakukan Minggu (16/7/2023) sekira pukul 15.00 WIB di kamar korban.

Atas perbuatan ayah kandung tersebut korban mengalami trauma mendalam hingga berbadan dua.

(Tribunlampung.co.id)