Lucinta Luna Foto Bareng Pacar Bule ala Boneka Barbie, Banjir Pujian

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Unggahan Lucinta Luna banjir pujian usia ia berfoto bareng pacar bule ala boneka Barbie.

Seakan tidak mau ketinggalan dengan demam film Barbie yang baru saja dirilis, Lucinta Luna mengajak pacar bulenya untuk berfoto dengan tema boneka tersebut.

Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menjelma seperti Barbie dan Ken.

Dalam unggahan terbarunya, Lucinta Luna berfoto di dalam sebuah kotak Barbie berukuran besar yang tersedia di bioskop.

Artis 33 tahun itu tampil dengan dress biru dan rambut terurai.

Sementara Alan, kekasihnya mengenakan kaos biru bergaris putih yang dibalut dengan jaket abu-abu.

Mereka pun berfoto candid tanpa senyuman.

"Me: Hii Ken. You: Hi Barbie. The Real Barbie and Ken," tulis Lucinta Luna di Instagram, Rabu (19/7/2023).

Unggahan Lucinta Luna dan pacar menjadi Barbie ini pun menuai sorotan publik.

Bahkan banyak warganet yang memujinya sebagai Barbie dan Ken versi kehidupan nyata.

"The real barbie and ken (emoji menangis)," komentar salah seorang netizen.

"Asli beneran kaya barbie ama ken," sahut yang lain.

"Beneran kayak boneka Barbie," puji lainnya.

"Aku jadi mikir kenapa malah pake margot robbie ga make lucinta aja (emoji tertawa)," kata warganet lainnya lagi.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)