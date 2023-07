Nia Ramadhani Foto Pakai Tanktop, Kecantikan Istri Ardi Bakrie Disorot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Nia Ramadhani foto pakai baju seksi, kecantikan dari istri Ardi Bakrie banjir sorotan.

Dalam unggahan terbarunya, istri Ardi Bakrie, Nia Ramadhani tampil kasual sekaligus seksi dengan pakaian serba hitam.

Di bagian atas, Nia Ramadhani mengenakan crop tank top bertali spaghetti, yang memperlihatkan perutnya yang ramping.

Pada bajunya itu juga, Nia Ramadhani menggantung kacamata hitamnya.

Sementara itu pada bagian bawahnya, menantu Aburizal Bakrie tersebut mengenakan celana panjang berwarna gelap.

Dalam fotonya itu juga, Nia tampil dengan rambut terurai dan sedikit berantakan di bagian bawahnya

Ia berpose candid seolah tengah berjalan.

"So many blessings to be thankful for," tulis Nia Ramadhani di Instagram, Rabu (19/7/2023).

Unggahan itu pun langsung menyita perhatian netizen.

Banyak yang menyoroti kecantikan dari istri Ardi Bakrie.

Pasalnya meski sudah memiliki tiga orang anak, Nia Ramadhani masih tetap terlihat cantik.

"Nia Ramadhani makin tua makin tambah cantik. Dari kecil emang cantik dan body bagus dari sononya juga. Kalau sama anak kayak kakak dan adik," puji salah seorang netizen.

"Cantik sekali," sambung yang lain.

"Gilaaak kece bgt," sahut lainnya.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)