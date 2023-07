Jajaran Polda Lampung Jadikan Jumat Curhat sebagai Acuan Tingkatkan Pelayanan Kepolisian

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Jajaran Polda Lampung menjadikan Jumat Curhat sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan kepolisian.

"Lewat kegiatan Jumat Curhat kami bisa betul-betul mengetahui kondisi masyarakat di lapangan," ujar Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui KBO Satbinmas Ipda Mukhtiar, Jumat (21/7/2023).

"Kemudian bakal menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan kepolisian," sambungnya.

Dia berharap dengan adanya kegiatan Jumat Curhat bisa membawa banyak manfaat.

"Kami percaya masyarakat dapat berperan dalam menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," papar dia.

Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyampaikan bimbingan dan penyuluhan (binluh) kamtibmas di Toko Baradatu.

Dia berujar, kegiatan berkantor di luar atau Jumat Curhat untuk mendengarkan aspirasi.

"Memberikan solusi dan pemahaman kepada karyawan Toko Salsa sehingga tercipta kedekatan antara kepolisian khususnya Polres Way Kanan dengan masyarakat," kata Ipda Mukhtiar.

Polres Way Kanan gelar kegiatan berkantor di luar atau Jumat Curhat dengan menyambangi karyawan toko di Kecamatan Baradatu, Way Kanan.

Kegiatan dihadiri PS Kanit Bintibsos Sat Binmas Polres Way Kanan Aipda Furcon Fachruazi, PS Kanit Binkamsa Sat Binmas Polres Way Kanan Bripka Supriadi, PS Kanit Binpolmas Sat Binmas Polres Way Kanan Bripka Ketut Sutisne dan karyawan Toko Salsa sekitar 10 orang.

