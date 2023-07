Kronologi Penangkapan Pelaku Percobaan Curas di Brilink Way Kanan oleh Jajaran Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Jajaran Polda Lampung mengungkap kronologi penangkapan pelaku percobaan curas di Brilink Way Kanan.

"Kronologi penangkapan pada Kamis (20/7/2023) sekira pukul 23.00 WIB, Tekab 308 Presisi Polsek Blambangan Umpu berhasil mengamankan tersangka di salah satu perusahaan swasta di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan, tanpa perlawanan," urai Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba, Jumat (21/7/2023).

Petugas juga mengamankan barang bukti berupa jaket warna abu-abu, celana panjang jeans merk Levi’s warna biru, tas ransel, topi, baju kaos, masker, sepatu kulit warna coklat yang digunakan pelaku saat beraksi.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Blambangan Umpu guna penyidikan lebih Lanjut.

Jika perbuatan tersangka terbukti dapat dijerat Pasal 365 KUHP Ayat 1 Jo 53 ayat 1 KUHP tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan (Curas).

"Ancaman hukuman sepertiganya dari hukuman pokok yakni sembilan tahun penjara atau lebih," ujar dia.

Polres Way Kanan meringkus pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan (curas) di Ruko Agen BRIlink.

Dia mengatakan, tersangka inisial HE (29), berdomisili di Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan.

Tekab 308 PRESISI Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan Polda Lampung berhasil meringkus diduga pelaku percobaan curas (pencurian dengan kekerasan) di salah satu ruko agen BRIlink, di Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Jum’at (21/07/2023).

Kronologi kejadian pada Kamis (6/7/2023) sekira pukul 07.50 WIB, terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan di ruko Agen Brilink di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

Berawal saat Novy (19) sedang bekerja di Agen Brilink, kemudian datang laki-laki menggunakan masker dan topi yang tiba-tiba langsung masuk ke dalam ruko Agen BRILink tersebut.

Kemudian langsung mengambil handphone yang sedang digunakan Novy dan uang yang ada di BRILink.

Lalu pria itu memegang tangan dan memiting kepala korban, namun korban berhasil melepaskan pitingan pelaku.

Karena merasa terancam lalu korban berteriak, sehingga pelaku lari keluar dari ruko dan berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih.

Atas kejadian tersebut tidak ada kerugian materiil namun korban mengalami trauma dalam melakukan pekerjaan.

Korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk penanganan lebih lanjut.

