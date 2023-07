Promo Full Day Sale Transmart Lampung, Diskon Up To 50 Persen Plus 20 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Transmart Lampung di Bandar Lampung, Lampung kembali menghadirkan banyak promo menarik di bulan Juli 2023

Customer Service Transmart Lampung Fery Yudi mengatakan salah satunya adalah promo bernama full day sale yang hanya berlangsung di tanggal 22 Juli 2023.

Sesuai dengan namanya, promo ini berlangsung dari Transmart Lampung buka pukul 09.00 hingga tutup pukul 22.00.

Selama promo full day sale berlangsung Transmart Lampung memberikan diskon up to 50 persen plus 20 persen

Syarat bisa mendapat promo ini transaksi menggunakan Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Promo ini berlaku untuk semua produk di Transmart Lampung, yang diantaranya ada fresh, kebutuhan harian, elektronik, fashion, dan perabotan rumah tangga.

"Dengan adanya promo ini, dijamin harga produk-produk itu menjadi terjangkau," kata Fery, Jumat 21 Juli 2023

Promo ini akan rutin diberikan Transmart Lampung setiap bulannnya, jadi jangan sampai dilewatkan," sambung Fery.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai promo-promo di Transmart Lampung bisa lihat di instagram @transmartlampungofficial

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)