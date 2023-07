Sabrina Chairunnisa Dilarikan ke Rumah Sakit karena Keracunan Mi Ayam

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Kabar kurang mengenakan datang dari istri Deddy Corbuzier, Sabrina Chairunnisa.

Sabrina Chairunnisa dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan makanan.

Hal tersebut terjadi setelah Sabrina Chairunnisa menyantap mie ayam.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh model sekaligus influencer ini melalui Instagram pribadinya, Kamis (20/7/2023).

Wanita berusia 30 tahun tersebut mengunggah foto dirinya yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit, yang lengkap dengan infusan terpasang di tangannya.

Dalam keterangan yang diunggahnya, Sabrina menyebut ia sakit lantaran keracunan makanan mie ayam.

"This Barbie is sick because keracunan mie ayam, jadi kenot bikin konten barbie dulu ya gess," tulis Sabrina Chairunnisa, dilansir Jumat (21/7/2023).

“Mau nyalahin mie ayam, tapi perut gue yang sensian,” imbuhnya.

Ia pun mengungkapkan kondisinya terkini melalui Instagram Story-nya setelah mendapatkan perawatan.

Kini, Sabrina mengaku kondisi kesehatannya mulai membaik setelah diinfus dan menerima obat.

"Maaci doanya semuaa.. Setelah infus dan 3x injeksi obat mual dll dan masuk antibiotik udh mulai enakan bgt. Smg bisa pulang tudei pengen bikin konten barbie," tulis Sabrina.

Ibu sambung Azka Corbuzier ini pun menjelaskan hasil pemeriksaan terbaru.

Dalam penjelasannya, Sabrina mengatakan bahwa ada bakteri yang menginfeksi di tubuhnya.

Sabrina mengaku jika perutnya memang sensitive terhadap makanan.