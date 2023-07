Kapolsek Way Serdang Polres Mesuji Polda Lampung Ingin Kamtimbnas Pemilu 2024 Tetap Kondusif

Kapolsek Way Serdang, Polres Mesuji, Polda Lampung Iptu Bambang Priantoro menghadiri kegiatan kirab Pemilu 2024 tingkat kecamatan yang diadakan KPU Kabupaten Mesuji di Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Jumat (21/7/2023).

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Kapolsek Way Serdang, Polres Mesuji, Polda Lampung Iptu Bambang Priantoro menghadiri kegiatan kirab Pemilu 2024 tingkat kecamatan yang diadakan KPU Kabupaten Mesuji di Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Jumat (21/7/2023).

Selain Kapolsek Way Serdang, Polres Mesuji, Polda Lampung Iptu Bambang Priantoro, kegiatan kirab tersebut juga hadir Sekcam Way Serdang Tamyani, anggota KPU DIV. SDM Kabupaten Mesuji Eko Sumarsono, dan anggota KPU Divisi Hukum/Pengawas Kabupaten Mesuji Sururi Abdillah.

Kegiatan kirab tersebut dihadiri juga Ketua PPK Kecamatan Way Serdang DJ Intan S, Ketua Panwascam Way Serdang dan anggota PPS se-Kecamatan Way Serdang Mashudi, Pengawas Kelurahan Desa se-Kecamatan Way Serdang, personel Polsek Way Serdang, dan 76 peserta lomba mancing.

Saat menghadiri kegiatan kirab, Iptu Bambang Printoro berpesan walaupun pada Pemilu 2024 mendatang beda pilihan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) harus tetap kondusif.

Selain kirab, KPU Kabupaten Mesuji juga menggelar kegiatan lomba mancing di Desa Labuhan Baru yang diikuti 76 peserta dengan berbagai hadiah.

"Kegiatan ini di harapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpesta demokrasi nantinya, sehingga situasi di wilayah hukum Polsek Way Serdang tetap aman, tertib, dan kondusif," kata dia.

(Tribunlampung.co.id)