Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung Adakan Binluh di SMP Negeri 5 Banjit 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung adakan kegiatan police goes to school saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMP Negeri 5 Banjit, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (22/07/2023).



Di kegiatan police goes to school diadakan pembinaan dan penyuluhan (binluh) yang dipimpin oleh Kanitbinmas Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung, Aipda Yudi Purnomo bersama dua personel Bhabinkamtibmas Polsek Banjit, dan dihadiri Kepala Sekolah SMPN 5 Banjit Eli Susnita Sag serta pelajar SMPN 5 Banjit.



Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Banjit Iptu Supriyanto menjelaskan binluh dilaksanakan dalam rangka MPLS terhadap siswa baru.



Kegiatan binluh tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap siswa dan siswi SMPN 5 Banjit agar jangan sampai terjadi perilaku yang tidak terpuji, karena sangat berbahaya dan merugikan untuk masa depan.



Kanitbinmas Polsek Banjit bertindak sebagai narasumber memberikan materi yang mengenai kenakalan remaja, tindakan kriminal, etika berlalu lintas.

Ia berharap, semua siswa bisa paham dan mengerti, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kenakalan remaja dan tindakan kriminal



Ia juga menyampaikan jangan pernah melakukan bullying atau perundungan terhadap siapapun dalam bentuk apapun.



“Baik berupa ejekan maupun dalam bentuk kekerasan fisik yang bisa berakibat fatal berujung pidana," kata dia.



