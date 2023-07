Promo Buy One Get One di 3Second Mal Boemi Kedaton Berlaku hingga 31 Juli

Promo buy One Get One di 3Second Mal Boemi Kedaton.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - 3Second Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung menggulirkan promo buy one get one hingga 31 Juli 2023.

Kepala Toko 3Second Mal Boemi Kedaton Ruddy mengatakan, promo buy one get one ini berlaku untuk item tertentu.

3Second Mal Boemi Kedaton juga memberikan promo buy one get one untuk barang normal.

"Tapi yang bisa mendapatkan promo buy one get one barang normal ini, hanya pelanggan beruntung yang mendapat pesan what's app dari kantor 3Second," kata Ruddy, Sabtu (22/7/2023).

Promo lain yang juga berlangsung hingga 31 Juli 2023 adalah diskon 30 persen untuk celana tertentu dan rajut.

Serta ada potongan harga dari Rp 399 ribu jadi Rp 320 ribu dan dari Rp 499 ribu jadi Rp 400 ribu untuk sepatu.

"Kami juga ingin mengingatkan pada pelanggan yang mendapat voucher diskon 50 persen, kalau batas penggunaan voucher diskon itu sampai 31 Juli 2023," ucap Ruddy.

3Second Mal Boemi Kedaton adalah toko yang menjual fashion khusus untuk pria.

Produk fashion ini diantaranya kaos, kemeja, celana jeans, celana chinos, sweater, hoodie, rajut, jaket dan sepatuĀ

Selain itu ada juga aksesoris berupa topi dan tas.

Semua fashion dan aksesoris ini adalah fashion dan aksesoris kekinian, yang dijamin akan disukai penggunannya.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)