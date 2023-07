Sinopsis Drama Korea Terbaru Behind Your Touch, Cerita Dokter dan Polisi Ungkap Pembunuhan

Sinopsis drama Korea Behind Your Touch, cerita dokter dan polisi ungkap kasus pembunuhan dengan kemampuan menerawang kisah hidup mahluk hidup.

Tribunlampung.co.id - Sinopsis drama Korea Behind Your Touch yang kisahkan dokter dan polisi ungkap kasus pembunuhan.

Dalam sinopsis drama Korea terbaru Behind Your Touch diceritakan dokter hewan bisa menerawang kisah sebelumnya dari makhluk yang diobati.

Lantas di sinopsis drama Korea terbaru Behind Your Touch, ada polisi yang memanfaatkan kemampuan dokter itu untuk ungkap kasus pembantaian.

Drakor Behind Your Touch merupakan serial terbaru yang dibintangi oleh Suho EXO.

Selain Suho EXO, drakor ini juga nantinya akan diperankan oleh Han Ji Min dan Lee Min Ki.

Drakor Behind Your Touch disutradarai oleh Kim Suk Yoon.

Seperti diketahui, Kim Suk Yoon sebelumnya pernah menyutradarai drama Korea Law School (2021) dan My Liberation Notes (2022).

Sedangkan untuk naskah skenarionya ditulis oleh Lee Nam Gyu, Oh Bo Hyeon, dan Kim Da Hee.

Kabarnya drama Behind Your Touch akan menggantikan slot dari drama King The Land yang tayang di JTBC dan Netflix.

Bong Ye-Boon (Han Ji-Min) bekerja sebagai dokter hewan di desa pedesaan Mujin yang damai dan bebas kejahatan.

Dia juga memiliki kekuatan super psikometri.

Ketika dia menyentuh bagian belakang seseorang atau hewan, dia dapat melihat masa lalu mereka.

Dia adalah orang berhati hangat yang usil.

Saat dia bereksperimen seberapa jauh kekuatannya bisa berjalan, dia terlibat dengan Detektif Moon Jang-Yeol (Lee Min-Ki).